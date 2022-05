Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi, 18 maggio 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 alle 14:45

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi, 18 maggio 2022, su Canale 5 alle 14:45. Il classico appuntamento con il famoso dating show condotto da Maria De Filippi inizierà con Luca Salatino, protagonista del trono classico. Da mesi è ormai al centro della trasmissione ma sembra non avere ancora le idee molto chiare su chi scegliere. Dopo aver eliminato Aurora, tra le due corteggiatrici rimaste non ha ancora comunicato o lasciato intendere nulla sulla scelta, ormai prossima.

Nella puntata di oggi, avrà con entrambe un nuovo confronto in cui spiegherà che nessuna delle due ha ancora chiarito i suoi dubbi. Inoltre, pur avendo portato entrambe in esterna per cercare di capire, ha baciato solo Lilli. Quale sarà la reazione di Soraia?

Sarà dato spazio anche al trono Over e in particolare vedremo protagonista Gloria. Quest’ultima, dopo aver chiuso la frequentazione con Riccardo Guarnieri, ha iniziato a conoscere Fabio con cui c’è stato anche un bacio. La dama, tuttavia, nelle precedenti puntate, ha ammesso di non fidarsi totalmente di lui. Ma nel frattempo sarà cambiato qualcosa?

Intanto per rivedere tutti le puntate, clicca qui e collegati a Mediaset Infinity.