Bullismo, la storia di Francesco: “Così, io, ragazzo sordo, l’ho sconfitto”. Ecco le dichiarazioni del giovane ragazzo di Frosinone

BULLISMO: LA STORIA DI FRANCESCO- Francesco Mancini ha superato la disabilità uditiva grazie alla tecnologia, alla logopedia e anche e soprattutto alla sua famiglia che è sempre stata al suo fianco. Adesso frequenta Scienze Politiche alla Cattolica, vive autonomamente nel campus, fa sport, esce con gli amici ed è felice.

In passato però non tutto è stato semplice per Francesco. Ecco le dichiarazioni di Mancini: “All’età di due anni ho cominciato ad avere i primi problemi all’udito probabilmente ereditati da mia madre – racconta – e sono cresciuto convivendo con la sordità. Alle scuole medie è stato un disastro, perché a causa delle mie condizioni sono stato vittima di atti di bullismo. Mi insultavano o strappavano via gli apparecchi acustici, mi trattavano come uno “stupido“. Ero escluso dai compagni e gli insegnanti non sapevano come comportarsi“.

Francesco Mancini ha poi così proseguito: “Studiavo e dimenticavo subito i concetti – spiega – ma ho perseverato nel liceo e, a differenza delle medie, i compagni mi hanno aiutato”. E ancora: “Sono riuscito a diplomarmi, mi sono trasferito a Milano per studiare e ora sono totalmente autonomo. Tanti altri sordi, che non hanno avuto la fortuna di avere il supporto della famiglia, rischiano di rimanere esclusi anche dal mondo del lavoro”. Per ridurre almeno in parte le “barriere invisibili”. Francesco infine dice: “Noi abbiamo finanziato l’istallazione di sistemi a induzione magnetica nell’anagrafe in via Larga a Milano e in quelli di altri capoluoghi”. Una grande reazione da parte di Francesco dunque.

