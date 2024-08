Nuova versione Whatsapp senza numero di telefono

di Gaudieri Brunella

Non è chiaro ancora da quando, ma tra le nuove funzioni Whatsapp verrà data la possibilità agli utenti di utilizzare l’app senza inserire un numero di telefono. Questa funzione dell’applicazione Meta è già disponibile nella versione WEBetaInfo 2.24.18.2 e permette agli utenti di cercare altri contatti senza avere il loro numero di telefono.

Per permettere ai fruitori di Whatsapp di iniziare nuove conversazioni social senza condividere il proprio numero di telefono, sarà sufficiente l’utilizzo di un PIN per poter accedere alle conversazioni con le persone con cui si desidera connettersi. E’ da notare che la condivisione del pin non sarà necessaria con gli utenti con cui precedentemente sono già intercorse conversazioni in chat.

Inoltre in un articolo pubblicato il 20 agosto 2024 sempre da WABetaInfo viene comunicato che nella versione di prova è possibile inserire un nome a propria scelta da far comparire nella lista contatti, a differenza di ciò che avviene attualmente dove il nome visibile è quello scelto da noi per la memorizzazione del numero.

In conclusione bisogna anche chiarire che ciò che viene elaborato nella versione prova dagli ingegneri Meta, non è detto che venga poi mantenuto nella versione ufficiale. Tuttavia l’utilizzo dell’applicazione Meta senza ricorrere ad un numero telefonico, consentirebbe di poter tutelare maggiormente la propria privacy.