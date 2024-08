Oroscopo Paolo Fox, giovedì 29 agosto 2024:

Ariete Cari Ariete, in amore sembri più forte, in grado di gestire anche i rapporti complicati. Sul lavoro, valuta con attenzione gli investimenti perché negli ultimi anni hai dovuto affrontare diversi problemi! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Toro Cari Toro, in amore ora hai voglia di rimetterti in gioco, se sei fidanzato pretendi più garanzie e certezze. Sul lavoro, ci sono questioni legali e finanziarie da affrontare! Vedrete che presto tutto si risolve.

Gemelli Cari Gemelli, se c’è qualcuno che sta aspettando una tua risposta non devi perdere tempo: fatti avanti. Sul lavoro, in arrivo qualcosa di positivo con la Luna dalla tua parte e Venere in buon aspetto! Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

Cancro Cari Cancro, in amore sei spesso intollerante e polemico, bisognerebbe ritrovare la serenità di sempre. Sul lavoro ci saranno delle trasformazioni importanti, ora stai gettando le basi per ripartire, così non ti farai trovare impreparato!

Leone Cari Leone, la Luna è dalla tua parte e questa è una giornata interessante in amore. Sul lavoro, potrebbe nascere una nuova collaborazione e qualcuno potrebbe anche risolvere i problemi di rapporti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Vergine Cari Vergine, in amore oggi sei un po’ agitato. Sul lavoro, cerca di stare alla larga dalle complicazioni e di non cedere alle provocazioni. Ultimamente hai dovuto affrontare diverse spese, forse troppo, ma presto anche la situazione economica migliorerà!

Bilancia Cari Bilancia, Mercurio entra nel tuo segno zodiacale e questa è una buona notizia per i sentimenti. Sul lavoro, chi è fermo da tempo ora può ripartire, ma serve coraggio!

Scorpione Cari Scorpione, settembre sarà il mese di recupero per i sentimenti, magari riuscirai anche a liberarti da un peso. Sul lavoro, è arrivato il momento di rimettersi in gioco anche se questo desterà, almeno all’inizio, qualche preoccupazione!

Sagittario Cari Sagittario, in amore meglio evitare le polemiche, anche se sarà difficile! Sul lavoro, la giornata è di quelle ‘no’, tutto sembra andare per il verso sbagliato: meglio rimandare ogni decisione importante a domani!

Capricorno Cari Capricorno, in amore qualcosa non ti convince, ci sono delle situazioni poco chiare. Sul lavoro, cerca di porti in maniera diversa, soprattutto ora che vuoi recuperare il tempo perso!

Acquario Cari Acquario, la Luna e Venere sono dalla tua parte e i rapporti ora sono favoriti, approfittane! Sul lavoro, se hai un’attività indipendente hai fiducia e sai come fare per cambiare qualcosa alla tua vita!