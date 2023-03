Nuove regole e divieti per fumo anche all’aperto

di Gaudieri Brunella

Il leader della Lega Salvini si esprime sui nuovi divieti che impedirebbero il fumo anche nelle aree all’aperto. Il Ministro della Salute Schillaci ha ammesso da diverso tempo di voler limitare l’uso delle sigarette, persino quelle elettroniche con un divieto da applicare alle fermate dell’autobus e nei parchi. Ci sarebbe ancora l’idea, secondo ulteriori indiscrezioni, di eliminare persino la sala fumatori al chiuso come quelle presenti negli aeroporti.

Le nuove regole, raccolte in uno provvedimento allo studio del Ministero della Salute, prevederebbero anche il divieto nei dehors di bar e ristoranti, vicino ai bambini e donne in gravidanza. Inoltre le nuove disposizioni verrebbero applicate tanto alle sigarette normali quanto a quelle elettroniche.

Matteo Salvini in un post sui social si esprime contrario ad un provvedimento che se approvato, limiterebbe il fumo all’aperto, dal momento in cui l’entrata sul mercato delle sigarette elettroniche avrebbe permesso a molti fumatori di diminuire l’uso del tabacco.

Esattamente 20 anni fa con la riforma della legge Sirchia si intendeva tutelare la salute dei non fumatori, impedendo il fumo nei locali chiusi e si disponevano sale fumatori ventilate con una porta a chiusura automatica. Dopo qualche anno il divieto di fumo venne esteso nelle aree nei pressi delle scuole e degli ospedali.

Il numero dei fumatori in Italia sembra ora essere in crescita rispetto al passato, pertanto il Ministro della Salute Schillaci intende contrastare con nuove norme il tabagismo, una delle principali cause di morbosità e mortalità in Italia.