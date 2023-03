Supersex la nuova serie Netflix con Borghi

di Gaudieri Brunella

Alessandro Borghi in una recente intervista ha raccontato la sua esperienza sul set dove ha recitato per la parte di Rocco Siffredi, alla cui vita cinematografica si ispira la serie.

Borghi ha ammesso in una recente intervista che non è stato semplice mantenere un rispetto “etico” per l’attore, in quanto è stato molto difficile poter registrare la serie, vista la diffidenza persino di chi negava la location per girare le scene. Si trattava di pornografia, e a suo dire, in un paese bigotto come il nostro, nessuno vuole sentirne parlare, ma sono tantissimi poi i fruitori del genere.

L’attore romano inoltre afferma che l’intuizione geniale di questa serie è stato proprio il racconto del porno, in quanto esso segna un cambiamento emotivo del personaggio. In più Borghi confessa che in 95 giorni di lavoro sul set, 50 sono stati dedicate a scene di sesso. Inoltre afferma ancora che ci sia una grossa differenza tra il personaggio pubblico e l’uomo quale Siffredi ed averlo conosciuto meglio solo dopo aver trascorso con lui tre giorni immergendosi completamente nella sua vita, nei retroscena della sua carriera e negli aneddoti che aveva da raccontare.

Il tempo trascorso insieme al pornodivo a casa sua a Budapest tra video e foto è servito a Borghi per conoscere meglio il personaggio che si apprestava ad interpretare e tanti aspetti di quest’uomo ancora poco conosciuti.