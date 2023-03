“L’AMORE”, annunciato il nuovo album di Madame

di Redazione ZON

«Se ti dico “L’AMORE” che colore ti viene in mente?» Così Madame ha annunciato il suo nuovo album, disponibile su tutte le piattaforme il 31 marzo.

Dopo un ottimo successo ottenuto dopo il Festival di Sanremo, con gli ascolti continui in radio e sulle piattaforme digitali de “Il bene nel male”, Madame è pronta ad annunciare il suo ultimo lavoro dal titolo “L’AMORE”. Al momento non si conoscono tracklist, featuring e produzioni dei nuovi brani contenuti nell’album ma siamo sicuri che anche questa volta Madame non ci deluderà.

Nel frattempo sono state annunciate le tappe del tour estivo di Madame.

8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

12 luglio – LUGANO – Piazza Luini – NUOVA DATA

15 luglio – CHIETI – La Civitella – NUOVA DATA

17 luglio – ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

19 luglio – PARMA – Parco Ducale – NUOVA DATA

21 luglio – FERRARA – Ferrara Summer Festival

24 luglio – FIRENZE – Piazza SS. Annunziata

26 luglio – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Parco Ragazzi del ’99 – NUOVA DATA

28 luglio – UDINE – Castello

29 luglio – VILLAFRANCA (VR) – Estate al Castello – Castello Scaligero – NUOVA DATA

20 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

22 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi – NUOVA DATA

24 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

25 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

27 agosto – TARANTO – Rotonda del Lungomare – NUOVA DATA

29 agosto – MACERATA – Sferisterio

Le prevendite per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, apriranno a partire dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 6 marzo, su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.