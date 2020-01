L’Ibra-bis comincia con un pareggio a San Siro contro la Sampdoria. Ancora deludente la prestazione del Milan, Donnarumma decisivo

Nuovo anno, solito Milan. Anche con un Ibrahimovic in più, i rossoneri deludono ancora e non vanno oltre lo 0-0 contro la Sampdoria. Decisivo in più occasioni Donnarumma che ipnotizza Gabbiadini in due circostanze. Fischi di San Siro per molti giocatori, in particolare Suso che non riesce ad uscire dal suo lungo periodo di crisi. Applausi solo per Ibra, osannato dal popolo rossonero e autore di un paio di giocate da fuoriclasse ma ancora chiaramente in ritardo di condizione.

La Partita

Chiamato ad una prestazione di orgoglio e di riscatto dopo l’umiliazione di Bergamo, il Milan inizia la partita ancora una volta piatto e senza idee. Gli unici a dare la scossa sono Bennacer ed il solito Theo Hernandez ma il problema resta ancora la sterilità in fase offensiva dove Suso e Piatek sono ancora in palese difficoltà.

Nel secondo tempo entra Ibra e la partita si accende: i rossoneri alzano il baricentro e si buttano all’attacco ma lasciano enormi spazio dietro per le ripartenze dei blucerchiati che sfiorano il gol del vantaggio in più occasioni ma sprecano ottime chance da gol a causa della scarsa precisione di Gabbiadini e dei miracoli di Donnarumma. Anche il Milan spreca una buona occasione con Leao nel finale, il portoghese è impreciso con il sinistro solo davanti ad Audero.

IL TABELLINO DI MILAN-SAMPDORIA:

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Reina, Conti, Caldara, Gabbia, Brescianini, Kessie, Paquetà, Castillejo, D. Maldini, Ibrahimovic, Leao. All.: Pioli.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Seculin, Falcone, De Paoli, Augello, Murillo, Ekdal, Regini, Jankto, Léris, Maroni, Rigoni, E. Bonazzoli. All.: Ranieri.

Leggi anche