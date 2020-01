Il Milan riabbraccia subito Ibrahimovic nel match casalingo contro la Sampdoria. Lo svedese partirà titolare, panchina per Piatek

Smaltita l’euforia per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ospita la Sampdoria in un match che diventa fondamentale in ottica classifica. Rossoneri chiamati a rialzarsi dopo la pesante e umiliante sconfitta di Bergamo, Pioli si affida subito al fuoriclasse svedese. La Sampdoria è invece a caccia di punti salvezza: la cura Ranieri sta dando buoni risultati ma la classifica è ancora deficitaria, servono risultati positivi.

Il match sarà visibile su SKY a partire dalle ore 15.

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria: