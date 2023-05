Astronomia, scoperto oggetto più luminoso del Sole

di Antonio Jr. Orrico

A dodici milioni di anni luce dalla Terra, si è scoperto un oggetto più luminoso del Sole. Questa è una sorgente ultra-luminosa di raggi X

Un oggetto misterioso, alieno, non identificato. Una scoperta che, senza dubbi, lascerà sconvolti tutti gli scienziati del mondo. Nel cuore dello spazio profondo, a 12 milioni di anni luce dalla Terra, si trova un oggetto talmente luminoso che sfida le leggi della fisica. Si tratta di una sorgente ultraluminosa, più del Sole, di raggi X o ULX chiamata M82 X-2, che origina dalla Galassia Sigaro (Messier 82). La sua luminosità è oltre 10 milioni di volte quella del Sole, tanto da superare il cosiddetto limite di Eddington.

Le ULX sono così peculiari che superano questo limite anche da 100 a 500 volte, come spiegato dalla NASA. Ciò le rende degli oggetti assolutamente unici e misteriosi. La ragione di questo limite deriva soprattutto dal fatto che i fotoni esercitano una piccola spinta sugli oggetti che incontrano.

“Se un oggetto cosmico come una ULX emette abbastanza luce per metro quadrato, la spinta verso l’esterno dei fotoni può sopraffare l’attrazione verso l’interno della gravità dell’oggetto.” evidenzia l’INAF.

A confermare la scoperta dell’oggetto più luminoso del Sole, ci ha pensato un team di ricerca internazionale guidato dallo scienziato italiano Matteo Bachetti dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari. Le ipotesi di questa luminosità estrema sono due. La prima è la formazione di un cono di luce diretto verso la Terra a causa di venti fortissimi, che amplificherebbe in modo anomalo la luminosità. La seconda è l’interazione con intensissimi campi magnetici, in grado di allungare gli atomi e impedire ai fotoni di respingerli con efficacia, amplificando di fatto la luminosità.