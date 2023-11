Omicidio Giulia Cecchettin, i genitori di Turetta rinunciano all’incontro con il figlio

di Rita Milione

I genitori di Filippo Turetta, il 22enne che l’11 novembre scorso ha ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, avrebbero dovuto incontrare il 22enne nella giornata di ieri, 29 novembre, ma alla fine hanno rinunciato al colloquio in carcere.

I genitori del ragazzo avevano ottenuto il via libera al colloquio dalla procura di Venezia, ma poi si era ritrovata costretta a dire di no al nuovo legale dell’indagato, l’avvocato Giovanni Caruso, motivando il “no” con la necessità di dover ricorrere a un sostegno psicologico per se stessi e per il figlio, prima di poter avere un incontro nel carcere veronese. Quindi, nella giornata di ieri il 22enne ha incontrato solo il legale Caruso che si occupa della sua difesa.

Autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin

Nel frattempo è stata disposta l’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin, uccisa a coltellate prima della laurea nella serata di sabato 11 novembre. L’esame sarà infatti effettuato il 1 dicembre, poi ci saranno i funerali.

I funerali

Mentre si avviano le prime fasi processuali, si attende di capire quando si potrà fissare la data dei funerali di Giulia Cecchettin. La data delle esequie sarà decisa dal padre della studentessa, Gino Cecchettin, che per ora non ha fornito indicazioni precise. Appare però quasi certo che i funerali si svolgeranno nella Basilica di Santa Giustina a Padova.