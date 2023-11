Campania, saldi invernali dal 5 Gennaio 2024

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova stagione di “caccia” sta per iniziare. La Giunta regionale della Campania si è ufficialmente accordata con le associazioni di categoria. La Regione ha infatti deliberato l’inizio dei saldi per la stagione invernale 2023 – 2024, fissando la data al 5 gennaio 2024, per un periodo non superiore ai 60 giorni. Si tratta, dunque, di due mesi che, con ogni probabilità, arriveranno fino ad inizio Marzo.