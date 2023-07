Omicidio Roma, il fidanzato di Michelle piange alla fiaccolata

di Antonio Jr. Orrico

Un momento liturgico, che è anche un momento per ricordare. Il fidanzato di Michelle Maria Causo, alla fiaccolata, è completamente distrutto dal dolore. Non riesce nemmeno a parlare. Ieri sera è andata in scena la preghiera per la diciassettenne. Gli inquirenti l’hanno trovata lo scorso 28 Giugno senza vita in un carrello della spesa di fianco a dei cassonetti in via Stefano Borgia in zona Primavalle a Roma. Un momento di raccoglimento a cui hanno partecipato amici, compagni di scuola e abitanti del quartiere.

Il fidanzato di Michelle Maria Causo si è inginocchiato ed è stato circondato dagli amici. Poi si è voltato verso la folla e ha urlato: “Non dovete piangere, dovete ridere, come faceva lei.“

Un urlo pieno di tristezza e dolore. Gli amici, i parenti di Michelle e gli abitanti del quartiere si sono poi riuniti verso le 20 per dare il via ad una fiaccolata silenziosa sotto casa della giovane. Vi hanno partecipato circa trecento persone, per ricordare la diciassettenne tragicamente scomparsa e per chiedere che venga fatta giustizia.

Un sacco di foto, striscioni con scritto “Misci nei nostri cuori” e “Fai buon viaggio piccolo angelo” e ancora palloncini bianchi, tutti stretti in un unico abbraccio, con gli occhi rivolti verso il cielo, verso Michelle. Il fidanzato ha poi rivolto un ultimo pensiero alla sua amata dicendole: “Sei il mio sole, ora è il buio senza te.“

Una frase indicativa dello stato d’animo da parte di tutti coloro che le erano accanto nella vita di tutti i giorni, e che ora si ritrovano a fare i conti con il vuoto.