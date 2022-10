Ora solare 2022, ci siamo: quando spostare le lancette

Come ogni anno si avvicina il passaggio dall’ora legale all’ora solare. Nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre, infatti, esattamente alle 03:00 della notte (che diventeranno le 02:00) le lancette degli orologi andranno spostate indietro di 60 minuti.

I benefici

Come è ben noto, le lancette degli orologi verranno spostate indietro di 60 minuti. Così facendo si avrà un’ora in più di sonno nell’immediato e si avrà un’ora di luce solare in più al mattino per i prossimi cinque mesi.

Perché il nome “Ora Solare”

L’ora solare viene spesso anche definita “ora naturale“. Lo scandirsi delle giornate, infatti, segue il corso del sole e, di conseguenza, il fuso orario di riferimento. Al contrario dell’ora solare, l’ora legale viene imposta durante la primavera per sfruttare le ore di luce extra alla sera e guadagnare, così, 60 minuti di sole risparmiando sul consumo energetico.

Da dove deriva

La prima volta in cui venne introdotto il cambio dell’ora era il lontano 1916, in seguito ad un decreto legislativo rimasto, poi, in vigore per i quattro anni successivi.

Tale alternanza si è mantenuta a singhiozzo nel periodo seguente, fino al definitivo accantonamento del 1948. Nel 1965 il cambio di orario è divenuto definitivamente legge.

Diremo addio all’ora solare?

Attualmente è assai dibattuto il tema relativo al cambio di orario. L’obiettivo delle forze politiche è quello di lasciare in capo a ciascun paese la libertà di decidere se adottare o meno tale disposizione. La posizione dell’Italia, attraverso le parole di Giorgia Meloni (attuale premier e leader di Forza Italia) propende per l’applicazione di tale cambio di orario per tutto l’anno, così da combattere i rincari energetici.