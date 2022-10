Governo, Meloni presenta la lista dei ministri

Mattarella ha conferito l’incarico governativo a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli D’Italia ha presentato la lista dei ministri

Il Governo è fatto. Sergio Mattarella ha ufficialmente conferito l’incarico governativo a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha accettato l’incarico che il presidente della Repubblica le ha affidato. Proprio in virtù di ciò, la nuova premier ha già stilato la lista dei ministri, presentata accuratamente da Palazzo Chigi. Saranno ventiquattro, di cui sei donne, e i vice-premier saranno due.

Il giuramento per il Governo sta avvenendo proprio in questi minuti. Matteo Salvini e Antonio Tajani saranno i vice e rispettivamente ministro delle Infrastrutture e titolare degli Esteri, Carlo Nordio guiderà la Giustizia, Giancarlo Giorgetti il ministero dell’Economia, Matteo Piantedosi sarà al Viminale, Guido Crosetto alla Difesa. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Una particolarità del nuovo Governo Meloni sarà il cambio del nome di molti ministeri. Per esempio, lo Sviluppo Economico diventa Imprese e Made In Italy, le Politiche agricole diventano Agricoltura e Sovranità Alimentare e nasce il ministero dell’Istruzione e del Merito. Il nuovo primo ministro terrà la sua prima riunione per il Consiglio dei ministri alle 12.

“Sapete che è molto curioso? Io come sapete ho iniziato a fare politica il giorno dopo la strage di Via D’Amelio. Questo, per me, è come un cerchio che si chiude. Ora salgo questa scala e ci sono le immagini di Paolo Borsellino.” ha dichiarato Giorgia Meloni, guardando la mostra dell’ANSA esposta nel Palazzo di Montecitorio. Un nuovo Governo ha inizio.