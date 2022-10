Oroscopo Paolo Fox Martedì 25 Ottobre 2022: Toro agitato

Ariete Cercate di mantenere la calma in questi giorni, perché ultimamente avete perso la pazienza facilmente e ora rischiate di perdere punti importanti, sarebbe proprio un peccato. In amore dovete recuperare tranquillità e serenità.

Toro Giornata un po’ agitata per il vostro segno, in amore ci vuole un po’ di prudenza. Presto può arrivare l’occasione giusta per voi e il partner. Qualcuno forse cerca di prendere tempo e non è mai un bene.

Gemelli Le stelle in questo periodo vi consigliano di parlare chiaro e capire da che parte state andando. Se c’è una persona che vi interessa fatevi avanti, i nuovi progetti sono rallentati per cui abbiate un po’ di pazienza.

Cancro Gli inizi del mese sono stati difficili, ma ora tutto procede per il verso giusto. Anzi si può proprio dire che questa fine del mese è davvero propizia e regala grandi soddisfazioni, tanti i pianeti a vostro favore.

Leone Attenti a qualche malinteso che vi potrebbe portare a litigare con chi vi circonda. Può esserci qualche disturbo se in coppia ci sono problemi da tempo. Sul lavoro siete particolarmente distratti

Vergine Giornate molto interessanti nelle quali sarà possibile definire una volta per tutte un rapporto sentimentale. La gestione del lavoro potrebbe essere più facile e portare a grandi traguardi per cui rimboccatevi le maniche.

Bilancia L’amore è di nuovo protagonista come non vi capitava da tempo. Chi non sta più bene con una persona potrebbe cercarne un’altra. Siete stanchi della solita routine e volete lanciarvi in nuove avventure.

Scorpione Periodo interessante per riaccendere una passione che ormai è sopita. Sono poche le coppie che vogliono lasciarsi, sono di più quelle che discutono, magari è il caso di chiarirsi.

Sagittario Giornata davvero interessante per il vostro segno. Il periodo aiuta chi sta entrando in una nuova relazione, si può realizzare qualcosa di davvero speciale.

Capricorno In amore nascono buone e nuove emozioni. Una persona nata sotto il segno dello Scorpione potrebbe darvi un’indicazione utile sul lavoro, potrebbe nascere un’occasione da cogliere al volo. Rimboccatevi le maniche.

Acquario La situazione diventa agitata per le coppie che hanno avuto problemi in passato, sul lavoro non volete discutere inutilmente. Oggi le cose potrebbero essere diverse e troverete fiducia in chi vi circonda.