Oroscopo Branko di oggi Mercoledì 1 Giugno 2022: Ariete nostalgico

Ariete Questa Luna in Cancro diventa nostalgica, risveglia ricordi ma riporta in mente anche le emozioni meravigliose vissute in amore. Intense amicizie per voi nati del segno.

Toro Nel campo professionale avete una bella visibilità, gli influssi per le vostre finanze sono in aumento come anche qualche spesa.

Gemelli Amici dei Gemelli avete concluso qualcosa sotto la Luna nuova, avete allargato i vostri orizzonti. Il solo pianete che si mostra un po’ contro è Nettuno.

Cancro Amici del Cancro risveglio con la Luna nel segno che è un ottimo auspicio. Certo restano Marte e Giove contro, c’è oggi un profumo delizioso, eccitante.

Leone Dovete rilassarvi mentalmente e fisicamente, la penombra lunare diventa però un punto di osservazione privilegiato per osservare affari e occasioni lavorative.

Vergine Molte somiglianze astrali con il segno del Cancro, un vero risveglio di primavera. Cercate di organizzare qualcosa fuori e non pensate solo al lavoro.

Bilancia Luna in Cancro che sarà un po’ pesante ma conferma il successo nelle imprese, avvisa che sono in arrivo nuove battaglie professionali.

Scorpione Vi sentite più leggeri ma dovete ancora prestare attenzione alla forma fisica. La Luna vi segue anche domani per cui saprete dare molto alle amicizie.

Sagittario Bel tempo per voi con Urano che un vostro grande alleato per la professione e gli affari. Fate in modo di vivere l’amore in maniera più serena.

Capricorno Una giornata di stelle potenti che vi aiutano ad iniziare una pagina nuovissima però bisogna lasciare qualcosa perché la Luna è opposta.

Acquario Dieta leggera per voi, vita all’aria aperta per superare l’impatto che è nato con questa Luna.