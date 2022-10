Oroscopo Branko Martedì 11 Ottobre 2022: Toro protagonista

Siete protagonisti sul lavoro anche se i guadagni non sono facili

Se ci fossero altri problemi con il vostro ambiente, potete ricorrere alla vostra capacità di giocare in difesa.

Quando la malinconia bussa alle porte del cuore non dovete aprire le porte.

Finito il tempo in cui questo segno lasciava andare.

Pesci

Siete figli di Giove e Nettuno, per questo dovete fare in modo da non avere più problemi.