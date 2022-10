Sciopero operatori ATM: “troppe aggressioni, alcuni si sono dimessi”

Oggi, 11 ottobre, a Milano, i dipendenti di Atm, l’azienda di trasporto che opera a Milano, sciopereranno dalle ore 8.45 alle ore 15. La motivazione? La mancanza di adeguata sicurezza durante lo svolgimento delle ore di lavoro.

I lavoratori Atm chiedono di essere difesi dalle continue aggressioni nei mezzanini della metropolitana. Solo ultime 48 ore si sono registrate 6 aggressioni.

Tra i presenti di oggi però non ci sarà uno dei dipendenti che si è dimesso dall’impiego di agente nella Metropolitana 1. “Non sono il solo: due anni fa, nel mio gruppo, siamo stati assunti in 18. Tutti come agenti di stazione. Io sono il terzo ad essermi dimesso“. “In due anni di servizio mi sono capitati tre episodi eclatanti, in due sono stato minacciato di morte, senza contare le volte che sono stato insultato, con tanto di sputi. A un certo punto mi sono reso conto che ero terrorizzato, che lavoravo nella paura di rivedere chi mi aveva minacciato. Mi sono reso conto che in me aveva prevalso la tendenza al lassismo, al lasciar correre, a far finta di non vedere e non sentire. La gente non lo capisce ma un agente di stazione non ha scelta: abbiamo a che fare con persone che sono bombe ad orologeria, siamo soli in una valle di pazzi. La priorità diventa tornare a casa sani“.