Marche, bomba d’acqua su Matelica: allagata la mensa di una scuola

Ieri pomeriggio, lunedì 10 Ottobre, un’ondata di maltempo ha investito la città di Matelica, in provincia di Macerata. Allagamenti e fango su tutto il territorio. Anche una scuola materna è stata coinvolta: la mensa della struttura si è infatti completamente allagata, venendo prontamente chiusa. Il nubifragio è durato circa mezz’ora, provocando alcune frane in campagna, anche nelle zone già colpita dalla scorsa bomba d’acqua del 15 settembre.

Numerose le richieste di intervento rivolte ai vigili del fuoco sul territorio di Matelica, che si sono impegnati nella rimozione di piante e rami di alberi caduti in strada. Al lavoro anche personale del Comune e volontari di protezione civile.

“Nessun ferito, auto bloccate nel fango. Non ci sono vittime e neppure feriti. Il maltempo però ha causato danni alle strade che ora sono coperte di fango e soprattutto alle auto, rimaste bloccate”…”Ha smesso di piovere e stiamo liberando le strade, speriamo di finire tutto entro stanotte”…

…I disagi maggiori riguardano il servizio mensa della scuola materna, sospeso per l’allagamento dei locali. Le zone colpite “sono le stesse toccate dall’alluvione del 15 settembre, Crinacci, Peschiera e quella della frana del 15 settembre”.

Ancora le parole del Sindaco di Matelica:

“Il Coc è aperto, in pratica è aperto dal 15 settembre. Sono tutti da rifare i lavori che avevamo fatto in pronto intervento dopo quell’alluvione. Ma stiamo facendo tutto da soli insieme agli altri Comuni. L’ho anche detto al prefetto, che ci ha aggiornato sulle previsioni meteo. Per stanotte non dovrebbe piovere”.