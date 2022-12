Oroscopo Branko Lunedì 12 Dicembre 2022: Capricorno sereno

Ariete La giornata di oggi, 12 dicembre 2022, va a rallentatore, possibili ritardi e contrattempi. Non spazientitevi dunque se le cose in questo lunedì non andranno esattamente nel verso desiderato.

Toro Cielo interessante per i single, se vi interessa una persona perché non vi fate avanti? Novità in arrivo anche sul lavoro.

Gemelli In amore ultimamente ci sono stati degli alti e bassi ma adesso si recupera: momento frizzante per i single. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i contatti con altre città.

Cancro Il vostro è un cielo che parla d’amore, le nuove conoscenze hanno una marcia in più.

Leone Stelle interessanti per le coppie di lunga data, non è da escludere la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante.

Vergine Se siete soli non chiudetevi in casa, piuttosto cercate di allargare la cerchia dei vostri contatti.

Bilancia L’amore chiede maggiore attenzione, ultimamente è come se foste con la testa tra le nuvole.

Scorpione Secondo l’oroscopo di oggi, cielo interessante per i single per cui se avete nel cuore una persona buttatevi!

Sagittario È un buon momento per fare nuove conoscenze o progettare qualcosa di bello per il futuro.

Capricorno C’è maggiore serenità ma attenzione a non tirare troppo la corda.

Acquario Cielo interessante per le coppie, non escludete la possibilità di fare progetti importanti da qui ai prossimi mesi.