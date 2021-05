Oroscopo Branko di oggi: Martedì 18 Maggio 2021. Scopri il tuo segno

- Consigliato per te -

Oroscopo Branko di oggi: 18 Maggio 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 18 Maggio 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Preparatevi ad affrontare anche persone antipatiche, in questo periodo di ritrovato spirito di crescita e successo vi servono. Luna primo quarto che nasce in Leone, campo delle soddisfazioni. Meravigliosa per l’amore.

Oroscopo di oggi del 18 Maggio 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Un po’ di prudenza non guasta quando Saturno e Luna sono in guerra, con la partecipazione di Urano. Trigono Sole-Plutone, rinnovativo anche per la filosofia di vita. Finanze in salute.