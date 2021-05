Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Martedì 18 Maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Nella puntata di oggi grande protagonista dovrebbe essere Riccardo. Il cavaliere è ritornato in studio per parlare della sua relazione giunta al termine con Roberta e dirà delle cose veramente incredibili. Riccardo infatti, confessa che Roberta gli avrebbe chiesto di fingere di stare ancora insieme per un po’, così che lei avrebbe avuto popolarità sui social e poteva ancora lavorare grazie alle sponsorizzate dei prodotti.

Il cavaliere se la prende anche con Armando. Sempre Roberta, gli avrebbe detto che Armando continua ripetutamente a parlare male della redazione e del programma di Uomini e Donne. La reazione del cavaliere alle accuse ovviamente non si fa attendere e scoppierà in studio una lite così accesa che serviranno alcuni uomini del parterre maschile per scongiurare una rissa.

Per finire, ovviamente Riccardo conferma il suo voler lasciare Roberta e decide di uscire dallo studio.