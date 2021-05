Lazio e Torino recuperano la 25ª giornata. Granata a caccia di punti per evitare la “partita della morte” contro il Benevento

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena il recupero della 25ª giornata di Serie A tra Lazio e Torino, originariamente in programma lo scorso 2 marzo. I biancocelesti, reduci dalla brutta sconfitta nel derby e con il sesto posto assicurato, non hanno più nulla da chiedere al campionato anche se, Simone Inzaghi le proverà tutte per battere i granata regalando l’ultima chance salvezza al fratello Pippo all’ultima giornata.

QUI LAZIO – Inzaghi schiererà la miglior formazione disponibile. In porta ritorna Strakosha dopo la bella prestazione contro il Parma, out Acerbi per un problema al ginocchio al suo posto pronto Marusic con Luiz Felipe e Radu. Centrocampo a cinque con Lazzari e Lulic sugli esterni con Parolo, Luis Alberto e Lucas Leiva, ancora out Milinkovic. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Immobile e Pereira.

QUI TORINO – Partita fondamentale per i granata che dopo una serie di buoni risultati sono tornati preoccupantemente sui livelli di inizio anno. Un punto salverebbe automaticamente la squadra, ma Inzaghi non farà sconti. Per evitare lo scontro da dentro o fuori contro il Benevento, Nicola schiererà la formazione tipo. D’avanti a Sirigu pronti Izzo, Nkoulou e Bremer, sugli esterni Singo e Ansaldi mentre in mediana spazio a Rincon, Mandragora e Verdi. In attacco, oltre a Belotti, ballottaggio fra Zaza e Sanabria con il secondo leggermente favorito sull’attaccante azzurro.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Pereira. All. S. Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria. All. Nicola.