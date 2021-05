Oroscopo di Branko di oggi: Sabato 29 Maggio 2021

- Consigliato per te -

Oroscopo Branko di oggi: 29 Maggio 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 29 Maggio 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

- Consigliato per te -

Periodo di energia, iniziative indipendenti, seppure ostacolati da Luna-Capricorno. Agitazione e conflitti nell’ambiente professionale, oggi proseguite senza dare nell’occhio.

Oroscopo di oggi del 29 Maggio 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Ereditiera per un giorno la Luna-Capricorno, protegge i beni personali e quelli avuti dalla famiglia. Approfittate della calma in famiglia per chiarire le vostre intenzioni per l’estate, poiché Marte non sarà facile in Leone, dall’11 giugno.