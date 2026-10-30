Oroscopo Branko 30 ottobre 2026: Pesci, Scorpione e Vergine favoriti dalla Luna

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Branko per venerdì 30 ottobre 2026, i segni più favoriti sono Pesci, Scorpione e Vergine: la Luna porta ai Pesci fortuna in amore e lavoro, mentre la Luna in Cancro regala a Scorpione e Vergine serenità e incontri. Bilancia e Capricorno devono rinviare le decisioni importanti negli affari, il Sagittario evitare le spese d’impulso.

I punti chiave Nell’oroscopo di Branko del 30 ottobre 2026 i Pesci hanno una Luna fortunata per amore, lavoro e nuove occasioni.

Secondo Branko, il 30 ottobre 2026 la Luna in Cancro porta serenità, incontri e romanticismo a Scorpione e Vergine.

Per il 30 ottobre 2026 Branko consiglia alla Bilancia di rinviare le scelte importanti e al Capricorno di evitare discussioni e annunci affrettati negli affari.

Nell’oroscopo di Branko del 30 ottobre 2026 il Sagittario deve fare attenzione alle spese d’impulso.

Per domenica 1 novembre 2026 Branko prevede una giornata più serena per l’Ariete, consiglia prudenza al Leone e annuncia un possibile incontro significativo per i Pesci.

Per venerdì 30 ottobre 2026 l’astrologo Branko vede una Luna favorevole a Pesci, Scorpione e Vergine. A Bilancia e Capricorno consiglia invece di non prendere decisioni importanti negli affari.

Quali segni sono favoriti venerdì 30 ottobre 2026

Secondo le previsioni di Branko per il 30 ottobre 2026, i Pesci hanno dalla loro una Luna fortunata per amore, lavoro e nuove occasioni. Lo Scorpione e la Vergine beneficiano della Luna in Cancro, che porta serenità, incontri e romanticismo.

Nell’oroscopo di Branko del 30 ottobre 2026 anche il Cancro e il Toro hanno prospettive di lavoro positive. Per il Cancro contano Sole e Mercurio. Per il Toro la Luna rafforza la determinazione.

Chi deve muoversi con cautela a fine ottobre

Per il 30 ottobre 2026 Branko segnala possibili complicazioni sul lavoro per la Bilancia, a cui suggerisce di rinviare le scelte importanti. Il Capricorno deve evitare discussioni e annunci affrettati negli affari. Il Sagittario deve fare attenzione alle spese d’impulso.

Le previsioni di Branko segno per segno

Ariete : dubbi in amore e qualche tensione in famiglia chiedono pazienza. Mercurio e Giove favoriscono idee, progetti e nuove entrate. La domenica è più tranquilla.

: dubbi in amore e qualche tensione in famiglia chiedono pazienza. Mercurio e Giove favoriscono idee, progetti e nuove entrate. La domenica è più tranquilla. Toro : le collaborazioni sono tese, ma si aprono possibilità per nuovi progetti di lavoro. La Luna dà spirito d’iniziativa. Energia e passione aiutano le conquiste in amore.

: le collaborazioni sono tese, ma si aprono possibilità per nuovi progetti di lavoro. La Luna dà spirito d’iniziativa. Energia e passione aiutano le conquiste in amore. Gemelli : tornano ricordi e sentimenti del passato. Le tensioni familiari vanno chiarite entro domenica. Sul fronte economico l’invito è a puntare su guadagni e risparmio. L’amore è in crescita.

: tornano ricordi e sentimenti del passato. Le tensioni familiari vanno chiarite entro domenica. Sul fronte economico l’invito è a puntare su guadagni e risparmio. L’amore è in crescita. Cancro : Sole e Mercurio sostengono carriera, affari e progetti, se affrontati con impegno. Sono favoriti i cambi di casa. Per i prossimi mesi Branko prevede incontri passionali.

: Sole e Mercurio sostengono carriera, affari e progetti, se affrontati con impegno. Sono favoriti i cambi di casa. Per i prossimi mesi Branko prevede incontri passionali. Leone : Marte riporta energia e grinta sul lavoro. Giove aiuta il successo, ma gli ostacoli non vanno sottovalutati. In amore arrivano emozioni forti e qualche gelosia. Domenica serve prudenza.

: Marte riporta energia e grinta sul lavoro. Giove aiuta il successo, ma gli ostacoli non vanno sottovalutati. In amore arrivano emozioni forti e qualche gelosia. Domenica serve prudenza. Vergine : superati gli impegni più pesanti, arriva il momento di una pausa. La Luna in Cancro favorisce amicizie e nuovi incontri. La giornata è romantica e passionale.

: superati gli impegni più pesanti, arriva il momento di una pausa. La Luna in Cancro favorisce amicizie e nuovi incontri. La giornata è romantica e passionale. Bilancia : lavoro e affari possono complicarsi, meglio rimandare le decisioni importanti. Conviene essere riservati sulla vita privata e familiare. In amore serve chiarezza.

: lavoro e affari possono complicarsi, meglio rimandare le decisioni importanti. Conviene essere riservati sulla vita privata e familiare. In amore serve chiarezza. Scorpione : la Luna in Cancro restituisce fiducia e serenità. Sono favoriti lavoro, viaggi e rapporti con persone lontane. In amore tornano dolcezza e armonia in famiglia.

: la Luna in Cancro restituisce fiducia e serenità. Sono favoriti lavoro, viaggi e rapporti con persone lontane. In amore tornano dolcezza e armonia in famiglia. Sagittario : la vita sentimentale è intensa, con piccoli contrasti. Venere e Marte riaccendono il desiderio. Il denaro rischia di uscire più in fretta del previsto.

: la vita sentimentale è intensa, con piccoli contrasti. Venere e Marte riaccendono il desiderio. Il denaro rischia di uscire più in fretta del previsto. Capricorno : la giornata è movimentata e gli influssi sono contrastanti. Meglio evitare provocazioni e dichiarazioni premature negli affari. Branko consiglia di restare vicino alle persone di fiducia e lasciar maturare le situazioni.

: la giornata è movimentata e gli influssi sono contrastanti. Meglio evitare provocazioni e dichiarazioni premature negli affari. Branko consiglia di restare vicino alle persone di fiducia e lasciar maturare le situazioni. Acquario : Marte porta stanchezza e chiede di rallentare. La Luna aiuta le questioni di lavoro. Venere protegge l’amore e può trasformare una conoscenza in un legame importante.

: Marte porta stanchezza e chiede di rallentare. La Luna aiuta le questioni di lavoro. Venere protegge l’amore e può trasformare una conoscenza in un legame importante. Pesci: la Luna è favorevole per amore, lavoro e nuove occasioni. Il fine settimana promette bene per affari, studio e famiglia. Domenica 1 novembre 2026 può arrivare un incontro che ispira un’idea brillante.

Cosa aspettarsi nel weekend del 31 ottobre e 1 novembre 2026

Per domenica 1 novembre 2026 Branko indica una giornata più serena per l’Ariete e consiglia prudenza al Leone. I Gemelli dovrebbero chiudere le tensioni familiari entro quella data. I Pesci potrebbero fare un incontro significativo. Le previsioni del giorno successivo usciranno con il nuovo oroscopo quotidiano.