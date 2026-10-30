My Sweet Lie, 30 ottobre: Aylin fa causa a Nejat per l’affidamento di Kayra
In sintesi. Nella puntata di My Sweet Lie del 30 ottobre 2026, disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, Aylin consegna a Nejat un’ingiunzione per ottenere l’affidamento della figlia Kayra. Aylin non accetta la scelta di Kayra di vivere con Suna, che per la bambina è ormai una seconda madre. Le anticipazioni non rivelano come reagiranno Nejat e Suna.
I punti chiave
- Nella puntata di My Sweet Lie del 30 ottobre 2026 Aylin avvia una battaglia legale contro Nejat per l’affidamento di Kayra.
- Kayra, la bambina della serie My Sweet Lie, ha scelto di vivere con Suna, che considera una seconda madre.
- Aylin, madre di Kayra, consegna a Nejat un’ingiunzione con cui chiede l’affidamento della figlia.
- La puntata di My Sweet Lie del 30 ottobre 2026 si vede soltanto in streaming su Mediaset Infinity, senza un orario indicato.
- Le anticipazioni del 30 ottobre 2026 non dicono se la richiesta di Aylin avrà successo.
Nella puntata di My Sweet Lie del 30 ottobre Aylin avvia una battaglia legale contro Nejat per ottenere l’affidamento della piccola Kayra. La puntata è disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity.
Perché Aylin decide di fare causa a Nejat
Nella serie My Sweet Lie la piccola Kayra ha scelto di vivere con Suna. Per la bambina Suna è ormai una seconda madre.
Aylin, madre di Kayra, non accetta la scelta della figlia. Nell’episodio del 30 ottobre di My Sweet Lie decide di muoversi per vie legali e consegna a Nejat un’ingiunzione con cui chiede l’affidamento della bambina.
Cosa rischia la famiglia dopo l’ingiunzione
La causa di Aylin per l’affidamento di Kayra apre uno scontro in tribunale che mette in pericolo l’equilibrio raggiunto dalla famiglia attorno a Nejat e Suna.
Le anticipazioni della puntata del 30 ottobre non dicono come reagiranno Nejat e Suna. Non dicono nemmeno se la richiesta di Aylin avrà successo.
Dove vedere la puntata di My Sweet Lie del 30 ottobre
L’episodio di My Sweet Lie del 30 ottobre si vede soltanto in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset. Le anticipazioni non indicano un orario di pubblicazione e non parlano di una messa in onda in tv.
Per sapere come prosegue la causa per l’affidamento di Kayra bisognerà seguire le prossime puntate della serie su Mediaset Infinity.
Domande frequenti
Cosa succede a My Sweet Lie il 30 ottobre?
Nella puntata di My Sweet Lie del 30 ottobre 2026 Aylin consegna a Nejat un’ingiunzione per ottenere l’affidamento di sua figlia Kayra. Aylin non accetta che Kayra abbia scelto di vivere con Suna.
Perché Aylin vuole l’affidamento di Kayra in My Sweet Lie?
In My Sweet Lie Aylin, madre di Kayra, non accetta la scelta della figlia di restare con Suna, che per la bambina è ormai una seconda madre. Per questo Aylin decide di fare causa a Nejat.
Dove vedere My Sweet Lie?
La puntata di My Sweet Lie del 30 ottobre 2026 è disponibile soltanto in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset. Le anticipazioni non indicano un orario di pubblicazione né una messa in onda in tv.
Aylin otterrà l’affidamento di Kayra in My Sweet Lie?
Le anticipazioni della puntata di My Sweet Lie del 30 ottobre 2026 non dicono se la richiesta di affidamento presentata da Aylin avrà successo. Per saperlo bisognerà seguire le prossime puntate su Mediaset Infinity.
Immagine di repertorio
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