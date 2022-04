Oroscopo Branko di oggi Mercoledì 6 Aprile 2022: Gemelli forte

Ariete Non avete paura di affrontare le battaglie della vita. Venere non è aspetto diretto ma in una buona posizione perché vi calma se siete stati nervosi nel rapporto di coppia.

Toro Può darsi che tutto sia un po’ provvisorio anche nella vostra vita. Avete la sensazione di stare buttando all’aria le vostre iniziative.

Gemelli Luna nel segno forma aspetti diretti con il Sole e Saturno, forze che incidono sulle finanze e sul successo professionale.

Cancro Amici del Cancro un grande intuito per gli affari e una straordinaria lucidità che possono farvi fare un balzo in avanti nel lavoro e nello studio.

Leone Siete stati capaci di slanci di tenerezza. Non è facile fare gli innamorati persi quando Venere e Marte si mettono contro.

Vergine I vostri legami posano su basi solide però con questa agitata Venere sentirete nascere il desiderio come di andare via e seguire altre emozioni.

Bilancia Per voi non è facile vivere e lavorare in questo nostro tempo ma non dovete demordere. Questa Luna vi porta ad ottenere molto nel lavoro e in affari.

Scorpione Voi troverete la pista giusta verso un periodo emozionante, cambiamento nei rapporti coniugali e nei legami importante.

Sagittario Canta Giove insieme a Venere da questo pomeriggio. Sarà più grande il vostro prossimo amore.

Capricorno Prima di Pasqua dovrete misurarvi con due fasi lunari non facili per voi. Cercate di prendere le cose con calma anche per quanto riguarda la vostra salute.

Acquario Ottime previsioni per il vostro segno, Luna nel campo della fortuna, Venere questa mattina ancora con voi. Se volete concludere qualche rapporto vuol dire che il tempo è giusto e che eviterete problemi più seri.