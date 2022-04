Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi, 6 aprile 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 6 aprile 2022, in onda su Canale 5

Anticipazioni Uomini e Donne: andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:45 una nuova puntata del noto dating show condotto da Maria De Filippi. Ecco cosa succederà. Protagonista di oggi il trono over e in particolare al centro dell’attenzione ci sarà Ida Platano. Dopo l’abbandono di Armando (a causa di un litigio con Tina) Gemma, protagonista indiscussa delle ultime puntate, sarà senza pretendente.

Ida nel frattempo è sempre più vicina a Ilie, con cui ha iniziato una frequentazione dopo l’allontanamento da Alessandro. Ida però, è stata legata sentimentalmente per molto tempo a Riccardo Guarnieri e lei stessa ha affermato che ripensare a lui le fa ancora un po’ male. Dalle anticipazioni di oggi, quindi, potrebbe essere proprio Riccardo a tornare in studio. Ma come reagirà Ida? Cosa cambierà tra lei e Ilie?

Infine, altro spazio verrà dato ad Alessandro e Pinuccia che continueranno a ballare insieme. Lei vorrebbe che la loro conoscenza diventasse più seria ma per lui, Pinuccia era solo un’amica fino a qualche settimana fa. Sarà cambiato qualcosa in questi ultimi giorni?

