Oroscopo Branko di oggi Lunedì 9 Maggio 2022: Toro alla ribalta

Amici del Toro nuovamente alla ribalta nel lavoro, nella vita sociale. Non tutti sarete in forma ideale ma se avete bisogno di una cura, avete un ottimo Nettuno. Rilassatevi oggi.

Per la Bilancia il mese di Maggio porta rose e spine, approfittate di quello che avete in questa Luna fortunata nel lavoro e in affari.

Scorpione

Amici dello Scorpione se non è dura ma questa situazione astrale non è comoda, non è facile. La creatività lavorativa deve essere convertita in guadagno.