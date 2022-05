Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 9 Maggio 2022: Cancro teso

Ariete Le stelle di questa nuova settimana stanno per cambiare in meglio e il cambiamento più importante avviene domani, con l’ingresso di Giove nel segno che potrebbe portare notizie positive. L’Ariete accoglie Giove e questo è certamente un elemento di speranza e amore che può portare veramente sviluppi a tutti coloro che guardano al futuro.

Toro I nati sotto il segno del Toro avranno una settimana intensa sul piano dei contatti e delle relazioni, il Sole è nel segno e questo rappresenta una grande positività. In ambito professionale se qualcuno ha tentato di ostacolarvi è necessario controbattere, forse anche arrabbiarsi. Gli amori che nascono in questo mese di Maggio potranno diventare molto importanti.

Gemelli I Gemelli forse sopraffatti dalle troppo cose da fare sono tesi e questo anche per le discussioni delle ultime settimane. Giove tra poche ore però non sarà più contrario e quindi finalmente avviene una sorta di rinascita, un cambiamento importante: se fino ad oggi sono mancati dei riferimenti di lavoro o personali adesso possono tornare. Già a partire da domani avremo una scelta più interessante.

Cancro I nati sotto il segno del Cancro sono molto perplessi per come stanno andando alcune questioni di lavoro, forse per qualcuno c’è un blocco, altri potrebbero addirittura pensare di aver sbagliato qualcosa, non mancano iniziative. Anche chi lavoro e non ha avuto un fermo avrebbe voluto fare qualcosa di più, qualcosa di diverso, tutta questa agitazione se riversata in amore può creare conflitti.

Leone Adesso inizia il periodo della riscossa, questo è un cielo talmente importante e forte che ci sarà una crescita spirituale e concreta rispetto a traguardi da raggiungere a breve termine. Se qualche settimana fa eravate dubbiosi perché pensavate di non farcela, adesso ritrovate fiducia e forza.

Vergine Siete pieni di contraddizioni causate dai continui scontri che avvengono con l’ambiente circostante, che siano scontri di lavoro o d’amore, fatto sta che gli ultimi due mesi hanno provocato una sorta di revisione pesante di tutta la vita, abbiamo visto che questo è un anno iniziato bene ma adesso mantenere il proprio ruolo e continuare con la propria strada è sempre più complesso. La giornata di oggi invita all’analisi attenta di tutte le relazioni.

Bilancia Siete tra i segni più agitati del periodo, ci sono state delle perplessità di recente e adesso è probabile che ci sia qualcosa da rivedere. C’è anche una sorta di tensione interiore che se riversata in amore può creare dei problemi. Vi trovate in una situazione di grande nervosismo e forse qualche piccola ansia è cresciuta di recente ma non demordete, tutto si può risolvere.

Scorpione Cercate di prendere le distanze dalle provocazioni, in settimana non abbiamo stelle che portano grandi novità ma che consolidano piccolo o grandi risultati che avete ottenuto qualche tempo fa. Cercate di rivalutare l’amore e stare più vicino alle persone che amate.

Sagittario Siete alle porte di un periodo che vi porterà lontano e ci sono dei nati del segno che sanno già cosa andranno a fare in tarda primavera o in estate. Le imprese che nascono ora, le grandi decisioni sono possibili per oltre un anno, ecco perché l’astrologo vi spinge all’azione. In amore questo è un mese di grandi chiarimenti, se una cosa non va bene si chiuderà senza rimpianti.

Capricorno Questo è il mese delle scelte, probabilmente anche delle piccole o grandi tensioni che possono nascere in casa. Avere un problema fuori casa, di lavoro, personale è già una fatica, bisognerebbe cercare di staccare la spina. E’ molto importante evitare i silenzi che possono essere male interpretati da parte delle persone che vi circondano, sta cambiando il vostro modo di vedere la vita.

Acquario Questa settimana potete contare sull’aspetto benefico di Giove, questo vuol dire che iniziano ad intravedersi risultati. Adesso però bisogna cercare un compromesso, cercare di risolvere eventuali tensioni che sono nate nel lavoro. Inizia ad essere una settimana importante anche per l’amore.