Oroscopo Branko di oggi: 1 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo Branko di oggi del 1 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Oggi inizia il Festival della vostra Pasqua. Sole e Venere sono nel segno mentre Luna e Sagittario sono in aspetto magnifico: per voi si aprono le porte per un mese fortunato. Aprile è il vostro mese e si presenterà con i pianeti grandi e decisivi in posizioni stimolanti per attività. I viaggi sono ben visti.

Oroscopo Branko di oggi del 1 Aprile 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Insieme all’Ariete dividerete il governo di questo mese verde visto che Venere è favorevole. Il fiore simbolo è la margherita, sinonimo di candore, innocenza o sentimento che nasce ma non siete ancora pronti per il matrimonio. A Pasqua sarete molto attivi, soprattutto nella giornata di domenica.