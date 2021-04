Nel nuovo numero di Novella 2000, Al Bano sostiene Putin. Il cantante dice la sua sulla pandemia e sul vaccino Sputnik

Soltanto un anno fa Al Bano Carrisi era considerato dall’Ucraina una “minaccia per la sicurezza nazionale dello Stato”. Oggi per il cantante quella “lista nera” è solo un pallido ricordo. “Io sono per la musica, per la pace, non mi occupo di politica direttamente, sono solo un artista. In Ucraina sono conosciuto così, come artista. Certe accuse non le meritavo, sono felice siano state tolte. Sono sempre stato molto amico del popolo ucraino, che ha sempre apprezzato la mia musica”, aveva dichiarato a Novella all’epoca.

Il Leone di Cellino San Marco, interpellato nuovamente ai microfoni della stessa rivista, precisa: “Sono assolutamente dalla parte di Putin per quello che ha fatto per la Russia”. Michail Gorbaciov, nella visione di Al Bano, aveva riscosso successo ma non era riuscito ad evitare il declino dello Stato, poi proseguito con il suo successore Boris Eltsin. Putin, invece, secondo il cantante ha avuto il merito di riportare la Russia ad un altissimo livello, dando al popolo garanzie per il futuro.

Il vaccino Sputnik

Rispetto al vaccino Sputnik con cui la Russia ha dato il suo contributo alla lotta contro la pandemia, Al Bano commenta: Sono assolutamente a favore del vaccino Sputnik. Nella maniera più totale. Ho una grande, grandissima fiducia in questo strumento di lotta al Covid“.

Poi spiega: “Non è una gara a chi ha il vaccino migliore, sicuramente anche gli altri funzionano, sottolineando che “Putin è un uomo che ha dato moltissimo al suo Paese. Che poi ci siano e ci siano stati dei problemi non m’interessa, non voglio entrare in queste questioni”.