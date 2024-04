Oroscopo Branko giovedì 4 Aprile 2024: Leone amichevole

Cari Gemelli, farete sforzi per mantenere relazioni sane sul fronte sociale. È probabile che trascorrere del tempo con l’amante si dimostri molto appagante.

Amici del segno Leone, oggi avrete il supporto dei colleghi, ma non dovete aspettarvi alcun aiuto per ridurre il carico di lavoro sul fronte professionale.

Cari Vergine, in questo periodo è probabile che le vostre aperture romantiche vengano ricambiate, quindi aspettatevi che la vita amorosa sbocci finalmente.

Cari amici della Bilancia, è probabile che gli investimenti fatti nei mesi scorsi, inizino a dare i loro frutti. Saranno necessari sforzi per mantenere una buona salute.

Cari Sagittario, in questo periodo non dovete essere frettolosi in un affare di proprietà.