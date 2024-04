Meteo, in arrivo l’anticiclone africano “Narciso”

di Rita Milione

Meteo: a partire da oggi, e per circa una settimana, tutta l’Europa centro-meridionale, Italia compresa, sarà investita da un’ondata di caldo anomalo, con temperature significativamente superiori alle medie del periodo.

Le previsioni meteo

Per quanto riguarda l’Italia a partire da oggi il cielo sarà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso con temperature che nel corso del weekend aumenteranno verso picchi anche di 5-8 gradi sopra le medie stagionali; le massime potrebbero arrivare fino ai 24-25 gradi al Nord, 25-26 nel settore peninsulare, i 27-28 nelle Isole con punte prossime ai 30 sulla Sardegna occidentale. Anche la prossima settimana sarà caratterizzata da tempo stabile e molto caldo per la stagione.

Il climatologo del CNR Giulio Betti ha lasciato una dichiarazione a Fanpage.it: “Un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale andrà rinforzandosi tra oggi (giovedì 4 aprile) e venerdì su gran parte dell’Europa, Italia compresa. Si tratterà di un’alta pressione duratura che dovrebbe influenzare le condizioni meteo su tutto il continente almeno fino al 10-15 aprile”.

“Il bel tempo, accompagnato da temperature elevate, – continua Betti – interesserà quindi tutta l’Europa centrale e meridionale “con valori – aggiunge Betti – localmente eccezionali. Tra sabato e domenica le massime potranno raggiungere sull’Europa centrale i 26-27 gradi. Per Paesi come Germania, Francia e Polonia si tratterà di valori di 10-12 gradi superiori alle medie. Questa situazione potrebbe subire una temporanea attenuazione intorno al 10-11 aprile per effetto del transito di una perturbazione, tuttavia nel medio-lungo periodo l’alta pressione sarà di nuovo protagonista in Europa, sempre con valori decisamente anomali per la stagione”.