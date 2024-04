Taiwan, forti scosse di terremoto: nove morti e 821 feriti

di Antonio Jr. Orrico

Un bilancio, per ora, molto alto. Due forti scosse di magnitudo 7,4 (alle 8 ora locale, le 2 in Italia) e 6,5 della scala Richter sono state registrate sulla costa orientale di Taiwan. È seguito uno sciame di assestamento di 58 terremoti minori oltre i 5 gradi. Ma le scosse sono oltre 100. La città più colpita è Hualien, dove si contano le prime vittime e si lavora per estrarre le persone rimaste intrappolate nelle macerie.

L’isola di Taiwan è praticamente stretta in una morsa. Nove morti, i feriti sono 821 mentre cresce il numero delle persone rimaste intrappolate tra le macerie stimate in 127. I danni più pesanti sono quelli nella contea di Hualien, l’epicentro della scossa di magnitudo 7,4. In particolare i massi sono caduti sull’autostrada Su Hua e hanno colpito vari veicoli, provocando un numero ancora incerto e provvisorio di vittime. Diversi edifici sono a rischio di crollo, mentre polizia, vigili del fuoco, unità di soccorso e volontari sono alle prese con gli sforzi per salvare le persone rimaste intrappolate.

Strade, ponti e tunnel sono stati gravemente danneggiati. Per i soccorritori il compito di aiutare la popolazione sta diventando di ora in ora più difficile. numerose persone sono ancora intrappolate negli edifici pericolanti, con diverse strutture vicine al collasso. Una delle maggiori preoccupazioni, inoltre, sta nel fatto che quest’area ospita una delle più grandi basi militari di Taiwan. Il Ministero della Difesa sta facendo il punto sulle sue strutture per verificare i danni ringraziando per il sostegno mostrato da “alleati e amici”.