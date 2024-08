Oroscopo Branko, giovedì 8 agosto 2024: Toro Venere in Vergine Porta Nuovi Amori e Sorprese!

Ariete Domani dovrai usare molta cautela, specialmente in amore, poiché la Luna contraria potrebbe provocare pericolose schermaglie. Riflettere prima di parlare sarà essenziale per evitare rimpianti.

Toro Il nuovo passaggio di Venere in Vergine potrebbe già portare i primi frutti. Potresti ritrovarti inaspettatamente mano nella mano con una persona conosciuta da poco.

Gemelli La Luna in Bilancia proteggerà i tuoi sentimenti e favorirà nuovi incontri e storie d’amore. Non lasciare che perplessità e timori ti frenino; vivi le emozioni del momento.

Cancro Una Luna nervosa potrebbe compromettere la serenità in famiglia. Cerca di non farti sopraffare da momenti no e alti e bassi pericolosi. Meglio rimandare le discussioni a domenica prossima.

Leone Sarà un’altra giornata proficua, come tutto il mese di agosto. Le stelle potrebbero riservare buone notizie inaspettate. Sono giorni che invitano a mettersi in gioco, sia in amore che nel lavoro.

Vergine Le stelle faciliteranno chi sarà alle prese con affari o trattative economiche. Sono giorni di profondi cambiamenti e decisioni radicali nell’ambito lavorativo.

Bilancia Avrai un cielo particolarmente interessante che potrebbe riservare sorprese ai single. Fascino e carisma saranno tuoi alleati, aiutandoti a fare conquiste inaspettate.

Scorpione Le stelle ti inviteranno a usare il tuo intuito e mettere da parte la razionalità, sia in amore che nel lavoro. Agosto ti permetterà di risolvere difficoltà e tensioni emerse a luglio e di fare passi avanti.

Sagittario Potrai contare su una Luna favorevole per ricaricare le batterie, rilassarti e staccare la spina. Approfitta della giornata per organizzare qualcosa di piacevole e divertente con i tuoi amici.

Capricorno Ti sentirai forte e intraprendente come non mai. Agosto ti inviterà all’azione e a prendere nuove iniziative fortunate, sia nel campo professionale che in quello relazionale.

Acquario Le stelle saranno in aspetto interessante. Crescerà in te un profondo desiderio di staccare la spina. Se non hai impegni irrinunciabili, potrai regalarti una meritata vacanza.