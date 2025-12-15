Oroscopo Branko – Lunedì 15 Dicembre 2025
Le previsioni di Branko per il 15 dicembre 2025 tra amore, lavoro e nuove opportunità per tutti i segni zodiacali.
Le previsioni di Branko segno per segno su amore, lavoro e umore della giornata.
♈ Ariete
Giornata dinamica e produttiva. Puoi sbloccare una situazione lavorativa ferma. In amore serve più ascolto.
♉ Toro
Calma e concretezza. Buon momento per rimettere ordine nelle questioni pratiche ed economiche. In amore stabilità.
♊ Gemelli
Comunicazione protagonista: contatti e messaggi decisivi. In amore torna la leggerezza.
♋ Cancro
Emozioni intense ma costruttive. Favoriti chiarimenti in famiglia e in coppia. Segui l’intuito sul lavoro.
♌ Leone
Energia e carisma in crescita. Ottimo momento per farti notare. In amore passione in aumento.
♍ Vergine
Qualche rallentamento utile a rivedere strategie. In amore evita l’eccesso di razionalità.
♎ Bilancia
Buon equilibrio generale. Relazioni e collaborazioni favorite. Clima sereno in amore.
♏ Scorpione
Determinazione e lucidità. Decisioni importanti trovano spazio. In amore intensità da dosare.
♐ Sagittario
Giornata vivace e stimolante. Nuove idee e prospettive. In amore bisogno di sincerità.
♑ Capricorno
Concretezza premiata. Sistema questioni professionali. In amore più dialogo rafforza il rapporto.
♒ Acquario
Creatività e originalità in evidenza. Idee nuove diventano opportunità. In amore serve equilibrio.
♓ Pesci
Intuizione e sensibilità. Buon momento per decisioni emotive importanti. In amore sintonia profonda.
