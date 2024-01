Oroscopo Branko lunedì 15 Gennaio 2024: Toro soddisfatto

Ariete Il Sole in Acquario protegge le amicizie. Potrete dare aiuto a chi vi circonda, ma anche voi ne avrete bisogno. Sul lavoro un progetto può entusiasmarvi parecchio, e quando è così date il massimo. Non trascurate la famiglia.

Toro Grandi soddisfazioni in arrivo dal vostro lavoro. Potrete brillare di luce propria, e questo vi metterà in buona luce nei confronti dei vostri familiari. In amore presto ritroverete fiducia verso il prossimo.

Gemelli Buone notizie in arrivo per il vostro segno. Avete superato diversi momenti di difficoltà, ora l’atmosfera si fa più leggera. Un viaggio, nuovi incontri e conoscenze vi rendono entusiasti e leggeri. Non fatevi cattivi pensieri nei rapporti con gli altri.

Cancro Avrete stati d’animo mutevoli e cangianti. Alti e bassi che non sarà facile gestire. Attenti a discussioni inutili in famiglia. Cercate di non tirare troppo la corda. Questo vale anche in amore. Presto troverete le risposte alle domande che vi tormentano.

Leone Il Sole in Acquario nei prossimi giorni porterà ad un cambio dell’umore e dell’atmosfera che si respira intorno a voi. Potrete dover rivedere situazioni ed accordi. Il vostro carattere mal si concilia con queste liti.

Vergine Settimana molto produttiva per il vostro segno. Potete ottenere più che nel recente passato. Il tutto si trasformerà in azioni concrete con le quali dare una svolta alla vostra vita.

Bilancia Vi sentirete finalmente liberati da un peso. Avete messo il turbo e potete ripartire alla grande. Vi sentirete sollevati e potrete ripartire alla grande. Tra le vostre priorità ci sono sempre la casa e la famiglia.

Scorpione Una persona cara potrebbe avere bisogno del vostro aiuto. Chi siete vi per negarglielo? La famiglia vi ruba tempo ed energie, ma non trascurate il lavoro. In amore potete uscire dalle vostre solite insicurezze ed osare di più, soprattutto se c’è una persona che vi piace.

Sagittario Fatevi sentire di più, osate. Esprimete le vostre opinioni e punti di vista senza timore del giudizio altrui. Evitate provocazioni inutili. Un momento non facile con il quale non sarà facile convivere, né per voi né per chi vi circonda.

Capricorno Siete chiamati a prendere una decisione importante nei prossimi giorni. Le stelle saranno propizie e vi permetteranno di specchiarvi in un cielo sereno. Entro fine mese dovrebbero arrivare le risposte tanto attese. Venere vi protegge in amore.

Acquario Questa seconda parte del mese sarà molto propizia, soprattutto se confrontata con l’anno scorso. I guai sono finiti e la luce in fondo al tunnel è vicina. Se avete una relazione segreta, potreste esservi stancati di fingere e vorrete venire a galla.