Sanremo 2024, Russell Crowe ospite al Festival: l’annuncio di Amadeus

di Rita Milione

Amadeus, in videochiamata con Fiorello, ha annunciato che l’attore Russell Crowe sarà ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2024, quella di giovedì 8 febbraio. Il conduttore e direttore artistico della kermesse: “Lui suona il blues, poi starà con noi. Finisce di girare un film in Australia il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l’8 è in diretta su Rai1″.

Russell Crowe annuncia in un video così la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024: “Ciao Amadeus! Ciao Fiorello! Ci vediamo a Sanremo. Sono felicissimo del vostro invito al Festival di Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi lì e di venire in Italia perché ho scoperto anche di essere di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno e prima ancora Parma. Ciò che mi connette all’Italia ora lo so per certo, non è solo una questione di predilezione, ma un legame di sangue. A presto, amici! Al mio segnale scatenate l’inferno”.

Russell Crowe

Russell Ira Crowe è un attore neozelandese. È noto soprattutto per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore di Ridley Scott, ruolo che gli ha dato molta popolarità e gli ha consentito di aggiudicarsi il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001.

Ha interpretato inoltre il matematico John Nash in A Beautiful Mind di Ron Howard, grazie al quale ha ottenuto un BAFTA, un Golden Globe e la sua terza candidatura all’Oscar, il capitano Jack Aubrey in Master & Commander – Sfida ai confini del mare di Peter Weir, il pugile James J. Braddock in Cinderella Man – Una ragione per lottare, sempre di Ron Howard. È stato iscritto fra le celebrità della Hollywood Walk of Fame: la sua stella ha il numero 2 404.