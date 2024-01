Governo Meloni, la metà degli italiani non si fida: il sondaggio

di Rita Milione

Gli ultimi sondaggi non fanno che confermare la presa del Governo Meloni sul Paese: calano però Lega e Forza Italia, oggi anello debole della coalizione. Quindi, ancora una volta Fratelli d’Italia è in testa ai sondaggi.

Questi i risultati del nuovo sondaggio politico-elettorale di Dire-Tecnè, Monitor Italia, realizzato a circa un mese dall’ultima rilevazione: il partito di Giorgia Meloni è la prima forza politica in Italia con distacco, considerando che il Pd è quasi dieci punti più in basso ed è il suo principale rivale. Rimane stabile la Lega, così come il Movimento 5 stelle, mentre Forza Italia registra un forte calo. Nel frattempo però resta bassa la fiducia nel governo Meloni, con oltre il 50% degli elettori che dichiarano di non fidarsi dell’esecutivo.

C’è però un dato che può impensierire Giorgia Meloni: il gradimento nei confronti del suo governo non decolla, anzi. Solo il 41,1% degli italiani afferma di avere fiducia nell’esecutivo. Un dato più basso anche del numero di elettori dichiarati del centrodestra. Insomma, anche tra chi vota per uno dei tre partiti principali di maggioranza c’è qualche scontento. Il dato sulla sfiducia invece è al 52,1%. Significa che più della metà degli italiani afferma di non avere fiducia nel governo Meloni. Anche in questo caso, un numero più alto di coloro che dicono di votare per l’opposizione.