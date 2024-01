Salerno, sosta selvaggia: invasione di auto al Duomo

di Antonio Jr. Orrico

Un fenomeno che assume dimensioni difficili da fronteggiare. A Salerno, la cosiddetta “sosta selvaggia” è ormai diventata una vera e propria piaga per la città, soprattutto per quanto riguarda le zone meno agevoli. Infatti, soprattutto nel Centro Storico, queste novità sono diventate davvero ostiche per la popolazione. Sia davanti al Duomo che in Largo Conforti, gli automobilisti, senza alcun rispetto, si piazzano anche in divieto di sosta.

Le due zone di Salerno sono ormai prese d’assalto da automobilisti in modo selvaggio. Addirittura, anche le zone a traffico limitato, soprattutto quelle del varco San Michele e le aree sia dinanzi al tempio di Pomona, nei pressi del Duomo, che in Largo Abate Conforti, sono state completamente riempite. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, le vetture in questi parcheggi sono completamente ferme e invadono le aree circostanti, anche nella solita Largo Campo.

A Salerno, dunque, le vere difficoltà sono da ricercare nella parte storica della città. La zona è sostanzialmente immobilizzata da questa piaga, completamente in balia dei parcheggi seriali e non autorizzati. Da uno studio e indagine della Polizia municipale del posto emerge che il fenomeno, in crescita da metà anno scorso, sia legato senza dubbio ai transiti abusivi in Zona a Traffico Limitato.