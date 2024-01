Piano Mattei: la Camera approva il Decreto

di Rita Milione

Approvato in via definitiva dalla Camera il decreto legge sul Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano. I voti a favore sono stati 169 e 119 i contrari. Con il sì della Camera, che segue quello del Senato, il decreto è convertito in legge.

A seguito delle modifiche introdotte in prima lettura al Senato, il provvedimento dispone che il Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano sarà adottato con un decreto del presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari chiamate ad esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali il piano sarà comunque approvato.

Durata del Piano

Il piano avrà durata quadriennale e potrà essere aggiornato anche prima della scadenza e si articolerà secondo ambiti di intervento come la cooperazione allo sviluppo, la promozione delle esportazioni e degli investimenti, l’istruzione e la formazione, la salute, la sicurezza alimentare, lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, la tutela dell’ambiente, il potenziamento delle infrastrutture anche digitali, la prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare e la gestione dei flussi migratori legali, il partenariato nell’aerospazio ed energetico (comprese l’economia circolare e il riciclo).

Cabina di regia: composizione e compiti

Per quanto riguarda la prevista Cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio, sempre a Palazzo Madama è stato deciso di aggiungere alla sua composizione la partecipazione di rappresentanti di imprese industriali, della Crui e del terzo settore.

È stata inoltre inserita fra i compiti della Cabina di regia la promozione di «attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane ed africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo». Oltre alla Cabina di regia, viene prevista l’istituzione di una Struttura di missione a Palazzo Chigi.