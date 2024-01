Nasa, il ritorno dell’uomo sulla Luna slitta al 2026

di Rita Milione

La NASA ha annunciato ufficialmente che le missioni Artemis 2 e Artemis 3 subiranno un significativo ritardo a causa di alcuni problemi tecnici emersi durante i test sulla navicella Orion. L’agenzia spaziale ha dichiarato che, al momento, le missioni Artemis 2 e Artemis 3 sono rispettivamente previste per settembre 2025 e settembre 2026. Ciò significa che entrambe sono state ritardate di un anno rispetto alla tabella di marcia.

I test della Nasa, ha spiegato l’ente spaziale Usa, per qualificare i componenti per mantenere l’equipaggio al sicuro e garantire il successo della missione hanno rivelato problemi che richiedono ulteriore tempo per essere risolti. I team stanno risolvendo un problema relativo alla batteria e affrontando le sfide con un componente del circuito responsabile della ventilazione dell’aria e del controllo della temperatura.

“Stiamo tornando sulla Luna in un modo mai visto prima e la sicurezza dei nostri astronauti è la massima priorità della Nasa mentre ci prepariamo per le future missioni Artemis”, ha affermato l’amministratore della Nasa Bill Nelson.

“Abbiamo imparato molto dai tempi di Artemis I. Il successo di queste prime missioni si basa sulle nostre partnership commerciali e internazionali per ampliare la comprensione del posto dell’umanità nel nostro sistema solare. Artemis rappresenta ciò che possiamo realizzare come nazione e come coalizione globale. Quando puntiamo a ciò che è difficile, insieme, possiamo ottenere ciò che è grandioso”, ha scandito Nelson.