Oroscopo Branko lunedì 24 Giugno 2024: Pesci vincente

Ariete Oggi Luna è diventata amica nel settore degli incontri, riceverete aiuto e sarete anche voi generosi nelle vostre amicizie.

Toro Venere e Marte assumono un aspetto meraviglioso per l’amore, daranno più vita al matrimonio e allegria alla famiglia. Giorni creativi anche per l’attività e gli affari, crediamo nel vostro successo.

Gemelli Non solo bravura, impegno e costanza, con cui inseguite la pietra verde del successo, anche la fortuna muove i fili del vostro destino.

Cancro Oggi preparate un piano preciso per il lavoro e affari ma anche nella vita domestica, in particolare le questioni che riguardano i figli che studiano

Leone Programmate due o tre ore di relax, giusto per far passare questo primo impatto con Luna in Acquario che mette sotto pressione alcuni rapporti stretti, collaborazioni, l’ambiente domestico

Vergine Ricordiamo che prosegue la deliziosa Venere e che Marte stimola nuove e vecchie passioni, ma oggi la Luna è in Acquario, preziosa per tutti i vostri lavori e tutte le vostre attività.

Bilancia Venere consiglia di dimostrare il vostro amore nelle piccole cose di tutti giorni, siete voi il regalo più prezioso per chi vi ama.

Scorpione Controllate voi stessi e le vostre imprudenze, Luna e Marte saranno in agitazione anche domani, le iniziative e anche dichiarazioni d’amore e richieste di matrimonio vanno spostate a mercoledì con Luna in Pesci.

Sagittario Non è un cielo proprio equilibrato ma la cosa non vi impedisce di proseguire con i progetti, visto che alcune stelle non discutono solo voi ma anche il contesto in cui vi muovete, rapporti che dovete mantenere.

Capricorno C’è un problema di comunicazione, bisogna andare a fondo nei problemi interpersonali, attenti a non difendere cause in cui non credete veramente.

Acquario Questa nel segno è la prima Luna della vostra estate, transita sostenuta da Giove. Questa combinazione astrale gode di grande popolarità in astrologia, anche secondo i moderni astrologi questo è l’aspetto fortunato “per tutto”.