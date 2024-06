TikTok lancia il nuovo social “Whee”: cos’è e come funziona

di Rita Milione

L’azienda cinese che ha lanciato TikTok, ByteDance, ha “inventato” per l’app un genere, quello dei video brevi, che poi è stata copiata da altri social, dagli shorts di YouTube ai reel di Instagram. In sintesi, è arrivato “Whee”: un social pensato per le immagini, per condividere i “momenti spontanei della tua vita”.

Il concetto principale è quello di condividere immagini con la propria rete di amici, un po’ come doveva fare TikTok Notes, l’altro esperimento “fotografico” di ByteDance. Si può caricare dalla propria galleria oppure scattare direttamente dall’app. E, ovviamente, non possono mancare i filtri. Fra commenti e un sistema di messaggistica interna, tutti i canoni di quelli che una volta chiamavamo social network ci sono tutti. E la propria bacheca personale sembra essere divisa in mese e anno di condivisione delle immagini, come una sorta di calendario fotografico.

La società ByteDance

ByteDance (in cinese 字节 跳动; pinyin Zìjié Tiàodòng) è una società cinese attiva nel settore informatico con sede a Pechino e fondato da Zhang Yiming nel 2012. Il 9 novembre 2017 ha acquisito Musical.ly per una cifra di circa 1 miliardo di dollari, unificandola il 2 agosto 2018 all’app TikTok.

A novembre 2018 le applicazioni di ByteDance contavano oltre 800 milioni di utenti attivi al giorno. Come molte altre aziende cinesi, ByteDance ha una commissione interna del Partito Comunista Cinese a cui fanno riferimento gli impiegati che sono membri del partito; il vice presidente Zhang Fuping è il segretario di questa commissione. L’azienda ha suscitato l’attenzione dell’opinione pubblica, con accuse di aver collaborato con il Partito Comunista Cinese per censurare e sorvegliare i contenuti relativi ai campi di rieducazione dello Xinjiang e ad altri argomenti ritenuti controversi circa il Partito.