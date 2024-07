Oroscopo Branko, lunedì 29 luglio 2024: Leone determinato

Ariete Dall’ultimo quarto e fino alla Luna nuova di domenica 4 agosto notevoli miglioramenti nelle finanze, fruttuose ricerche di un impiego per i giovani, anche stagionale, vi conviene insistere molto tutta la settimana, illuminata anche da Mercurio. Sono importanti specie le questioni vecchie o nuove che interessano la vostra famiglia di origine o quella del coniuge, sempre molto importanti, e per qualche verso delicati, i rapporti con i parenti stretti che non vivono con voi, anche fratelli. Venere vi osserva divertita, non capisce dove guardate.

Toro Il cambio di Luna in Toro, nella vostra 12ª casa zodiacale, penalizza leggermente il settore della salute, avete bisogno di riposo e di dormire qualche ora in più. Non preoccupatevi per il lavoro e gli affari, non perderete nulla di importante, anche le persone con cui siete in competizione oggi concludono poco. L’agitazione in famiglia è dovuta alle novità liete in preparazione o già avvenute. Venere illumina la Bilancia, le vostre emozioni più belle, meravigliosi momenti anche con bambini, nipoti. Battesimo in vista in molte famiglie.

Gemelli Cari Gemelli, cielo positivo e promettente se state frequentando una persona carina, non demordete e piano piano fatevi avanti in modo da dimostrare quanto ci tenete. Poi se son rose fioriranno… Presto arriveranno anche preziose conferme.

Cancro Cari Cancro, a causa della vostra estrema sensibilità spesso tendete a chiudervi in voi stessi, a volte questo però è un limite perché non vi consente di godervi le cose come dovreste. Mettete al bando la timidezza e godetevi la vostra cerchia sociale (magari espandendola anche).

Leone Cari amici del Leone, la vostra determinazione è senz’altro un punto di forza, sul lavoro i colleghi vi vedono ormai come un riferimento. Cercate di non risultare troppo altezzosi o presuntuosi se sapete di avere questo ruolo, l’umiltà è sempre l’atteggiamento migliore da tenere.

Vergine Cari Vergine, favoriti i contatti con nuove città, specialmente se state progettando delle nuove possibilità lavorative. In questa giornata però spegnete tutto (pc, smartphone, tv ecc) e dedicate unicamente al relax, vedrete come sarete più carichi dopo

Bilancia Cari Bilancia, cielo importante per le coppie di lunga data che sentono l’esigenza di ufficializzare la loro unione. Sul lavoro invece c’è qualche battibecco in corso, non lasciate che questo avvenimento metta in pericolo la stabilità della relazione. Non ne vale la pena!

Scorpione Cari Scorpione, ultimamente siete stati di grande aiuto per una persona cara che aveva bisogno di assistenza e sostegno. D’altronde le difficoltà e le sfide non vi spaventano, il premio per questa vostra attitudine saranno le soddisfazioni che stanno per arrivare!

Sagittario Cari Sagittario, siate prudenti in queste 24 ore, c’è qualche malumore di troppo nell’atmosfera e l’aria è un po’ elettrica. Il consiglio è quello di mettere nero su bianco gli accordi e valutare con calma ogni proposta, senza impulsività o nervosismi. Ne vale del futuro!

Capricorno Cari amici dei Capricorno, ora vi sentite più leggeri, pronti per nuove ed emozionanti avventure. Nessuno può fermarvi… ma il partner la pensa come voi o vorrebbe stare un po’ più tranquillo? Ok gli entusiasmi e la voglia di vivere, attenti solo a non tirare troppo la corda…

Acquario Cari Acquario, questo cielo protegge gli incontri e favorisce la socialità, il che è perfetto soprattutto in questa stagione estiva. Se nella vostra cerchia c’è una persona interessante non fatevela scappare, provate a vedere cosa può succedere.