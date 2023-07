Oroscopo Branko lunedì 3 luglio 2023: Pesci agitato

Il Plenilunio di oggi potrebbe causarvi del leggero stress, ma vi stimola anche. Sono favoriti gli studi e le prime esperienze in ogni campo.

La Luna piena porta acqua al vostro mulino, ossia la carriera lavorativa. Dite pure ciò che pensate: avete bisogno di sfogarvi per sentirvi più sereni con voi stessi.

La Luna piena vi manda degli influssi pieni di amore è sensualità. Non potete fare a meno di qualche gesto romantico oggi che vi sentite così sentimentali!

Inizia un’altra settimana e ritroviamo la Luna piena. Si raccomanda prudenza a tutto campo, specialmente per quanto riguarda l’intestino, un vostro punto debole.

Capricorno

Iniziate la settimana alla grande con un plenilunio nel vostro segno! Se avete idee innovative per migliorare, non aspettate oltre per proporle e mettervi all’opera.