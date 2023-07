Salerno, allarme anti-incendio: automobilisti bloccati

di Antonio Jr. Orrico

Attimi di paura in notturna a Salerno. Il parcheggio sotterraneo di Piazza della Libertà è rimasto bloccato, almeno per un’ora, intorno alle 2, nel corso della notte tra sabato e domenica scorsi. I sistemi di sicurezza si sono attivati e hanno costretto gli automobilisti presenti in quel frangente a restare “prigionieri” del pedaggio per più di un’ora. Come riportato da “La Città“, molto probabilmente si è trattato di uno scherzo di qualche buontempone.

Qualcuno, infatti, ha avviato l’allarme anti-incendio dell’area di sosta sotterranea. Automaticamente è scattata, fortunatamente, la segnalazione ai vigili del fuoco del posto. Nel mentre, tantissime persone, in primis tutti i frequentatori assidui dei locali della movida salernitana, hanno assistito sbigottiti a quanto accadeva nel corso della notte. Una voce, dai sistemi di sicurezza, ha ripetuto per più tempo e per più volte la frase: “Attenzione, attenzione: si è creata una situazione per cui si deve sgombrare l’edificio immediatamente. Vi preghiamo di sgombrare l’edificio immediatamente.“

Con l’allarme in funzione, gli automobilisti presenti a Salerno sono stati costretti a lasciare l’area a piedi, lasciando le proprie auto all’interno del parcheggio. In particolare, i malcapitati hanno utilizzato le scale che danno sulla piazza sul mare per ovviare alla sciagura accaduta. Fortunatamente, i soccorsi sono arrivati in poco tempo.

I caschi rossi, infatti, hanno fornito il proprio intervento in pochi minuti. Insieme agli addetti di Salerno Mobilità, i soccorsi hanno innanzitutto bloccato l’allarme in funzione, in modo da permettere a tutti di uscire liberamente. Alcuni automobilisti, però, spazientiti, hanno preferito “forzare” la sbarra d’uscita del parcheggio per provare ad andare via.

Progressivamente, poi, la situazione si è normalizzata.