Brenda Cuomo, dubbi sulla fuga: nessun segno di violenza

di Antonio Jr. Orrico

Una vicenda che ha ancora molti lati oscuri, alcuni davvero difficili da risolvere. Il caso di Brenda Cuomo ha allarmato tutta Pellezzano, che ha tirato un sospiro di sollievo quando, durante la giornata di ieri, la giovane è stata ritrovata a Napoli. I familiari, naturalmente, hanno accolto benissimo la notizia. Ci sono, però, ancora molti aspetti da chiarire sulla vicenda riguardante la 23enne residente a Capriglia di Pellezzano, scomparsa nel pomeriggio di venerdì scorso.

A scovare la giovane, ci hanno pensato gli agenti della sezione Volanti della Questura di Napoli. Come riportato dallo stesso quotidiano “La Città“, Brenda Cuomo si trovava a Piazza Garibaldi, non molto lontana dalla stazione ferroviaria del capoluogo partenopeo. La ragazza era da sola, nella sua Renault Clio di colore bianco. Il suo cellulare era rimasto a casa, in modo tale da rendersi irrintracciabile anche dalle persone più care.

Non sono ancora chiare le motivazioni della fuga. Ciò che è sicuro, però, è che sulla donna gli inquirenti non hanno rinvenuto segni di violenza né di coercizione. La ragazza è stata poi scortata in ospedale, sempre a Napoli. Al momento del ritrovamento, si trovava in condizioni poco lucide. Proprio per via delle sue condizioni precarie, si è deciso di ricoverarla per sottoporla ad alcuni accertamenti sanitari. La giovane, in ogni caso, non presenta segni di nessun tipo sul corpo.

Solo durante la giornata di ieri, il sindaco di Pellezzano aveva lanciato la notizia del ritrovamento della ragazza. La vicenda, nonostante tutto, è ancora da chiarire per molti aspetti.